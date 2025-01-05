РФ на фронті використовує нові смертоносні дрони на оптоволокні - WP

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Країна-агресор Росія у війні проти України зберігає перевагу в артилерії і використовує нові безпілотники, що самознищуються. Про це пише The Washongton Post, уточнюючи, що йдеться про безпілотники на оптоволокні, повідомляє Новое время.

«Це робить їх особливо смертоносними, оскільки вони значною мірою невразливі для електронних перешкод, тому що управляються за допомогою довгих тонких котушок, а не радіохвиль» , — пише WP.

Перехід росіян на безпілотники, керовані оптоволоконними кабелями, означає, що глушіння не завжди ефективне, пояснює WP.

За словами співрозмовника видання, військового з 35-ї бригади морської піхоти, помічаючи кабелі на гілках дерев, він не ризикує у спробах перерізати їх ножем. Якби ворог помітив, його майже напевно вбили б іншим дроном.

Боєць також розповів журналістам, що після місії з дронами можна зіткнутися з сильною параноєю.

«Кожен звук, кожен рух ви сприймаєте як дрон і намагаєтеся від нього сховатися» , — цитує WP українського захисника.

За словами ще одного військовослужбовця, заступника командира батальйону, що воює під Покровськом, будь-які переміщення на полі бою відстежуються за допомогою дронів і українськими захисниками, і окупаційною армією РФ. Керування будь-яким транспортним засобом без системи радіоелектронної боротьби тепер відбувається вкрай рідко, оскільки ризики дуже високі.

Раніше в грудні начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив, що Україна все ще має перевагу у війні дронів, проте росіяни масово використовують FPV-дрони з оптоволоконним кабелем, що є великою проблемою для ЗСУ.