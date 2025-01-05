Вибої президента Румунії: Провладний кандидат призупинив кампанію

Кандидат у президенти Крін Антонеску, якого підтримували три партії урядової коаліції Румунії, призупинив свою передвиборчу кампанію, але не зняв кандидатуру. Про це він сказав в ефірі телеканалу Digi24, повідомляє Ділова столиця.

Коаліція досі одностайно не схвалила його кандидатуру, а точна дата президентських виборів невідома

За словами політика, він чекає від уряду Румунії "відповідальної поведінки". Зокрема, це стосується пояснень: що сталося в Румунії зі скасуванням першого туру голосування, щоб гарантувати, що в цій країні є ще демократія.