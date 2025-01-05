Громадянин Узбекистану отримав судовий вирок за службу в армії РФ

В Узбекистані Андижанський міський суд у кримінальних справах виніс вирок 39-річному "Т. А. з Мархаматського району", який воював на боці РФ в Україні. Йому дали чотири роки та два місяці обмеження волі. Про це пишуть місцеві ЗМІ з посиланням на рішення суду, повідомляє Дзеркало тижня.

Зазначається, що влітку 2023 року засуджений підписав контракт з ЗС РФ у Москві, де шукав сезонну роботу. Йому пообіцяли 450 тисяч рублів (близько 4950 доларів) на місяць за участь у війні, але чоловік отримав тільки два платежі по 150 тисяч рублів, згодом виплати припинилися.

У липні 2023 року засудженого відправили до Шахтарська та Бахмута, де він познайомився іншими іноземцями. Чоловік на суді зізнався, що воював в Україні до листопада 2023 року та за цей час вбив понад 10 українських військових.

У грудні він повернувся до Москви, де відхилив пропозицію продовжити контракт та згодом повернувся з дружиною та сестрою в Узбекистан. Він добровільно з'явився до правоохоронців та надав усі документи, що підтверджують його службу в армії окупантів.

Під час суду чоловік висловив каяття та виправдовував свої дії "важким матеріальним становищем". Суддя визнав його винним за статтями про найманство та службу в іноземній армії.

При винесенні вироку суд врахував "пом'якшувальні обставини": повне визнання вини, каяття, відсутність судимості, сімейний стан та наявність трьох дітей. Тепер чоловікові заборонено залишати місце проживання, окрім часу, необхідного для роботи або навчання, а також для поїздок до місця роботи або навчання та повернення додому.