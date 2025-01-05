Торік Україна мобілізувала 200 тисяч людей - WP

Протягом 2024 року Україні вдалося мобілізувати до війська близько 200 тисяч новобранців. Однак українській армії все одно не вистачає живої сили.﻿ Про це пише Washington Post, посилаючись на неназваних українських та західних посадовців, повідомляє Hromadske.

Водночас видання стверджує, що українські військові критикують уряд за «повільну та неузгоджену мобілізаційну кампанію». За словами військовослужбовців, імена яких журналісти не називають, Україна почала призов занадто пізно, коли підрозділи вже були «серйозно неукомплектовані після місяців без замін».

Вони також стверджують, що стало більше дезертирів, тому що «люди більше не йдуть воювати добровільно, а їх змушують». Крім того, мовляв, втрати українців на оборонних позиціях нібито були більшими, ніж у наступі.

Один анонімний український офіцер також розкритикував те, що Київ «так довго чекав», щоб почати мобілізацію колишніх в’язнів, хоча росія робила це в перші місяці війни.