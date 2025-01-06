Зеленський: Гарантам Будапештського меморандуму було "похеру" на Україну

Президент Володимир Зеленський наголошує, що Україні для припинення війни повинні надійні гарантії безпеки не лише "на папері", оскільки свого часу гарантам Будапештського меморандуму було "похеру" на Україну.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.

"В Будапештському меморандумі були гарантії безпеки для України. Спочатку три найголовніші гарантери безпеки для України, три стратегічні друзі і партнери України – США, Росія, Британія. Франція і Китай доєдналися. Було 5 держав… Це зараз ми розуміємо, що це ніякі не гарантії безпеки. Було написано "запевнення"… Це ж найбільші держави, це ядерна п'ятірка. Зараз треба було б знайти всіх цих людей, хто все це придумав, і просто посадити їх в тюрму…

Після того, як була окупована частина Донбасу і Криму, Україна відправила три рази впродовж кількох років листи всім гарантерам безпеки, всім членам Будапештського меморандуму. Що написано в меморандумі? Консультації, Україна проводить консультації, якщо порушено її територіальну цілісність. І всі повинні бути на консультаціях, всі повинні приїхати, повинні зустрітися терміново – Америка, Британія, Росія, Франція, Китай.

Чи хтось приїхав? Ні. Чи хтось відповів на ці листи офіційні? Хтось консультації провів? Ні. Чому? Та похеру. Це ж зрозуміло російською? От як російською було похеру, так і всім іншим гарантерам було похеру на цю країну, на цих людей, на ці гарантії безпеки", – сказав він.

Зеленський зазначив, що говорив із обраним президентом США Дональдом Трампом про Будапештський меморандум, і "ми ще не закінчили цю розмову, ми її продовжимо".

Президент також розповів, що в лютому 2022 року, коли вже почалася повномасштабна війна, також були відправлені листи на консультації, і на них "ніхто не відповів".

"Питання просте – можна цьому довіряти? Ні. Яка б країна з цих 5 не сиділа за столом перемовин, просто папірцю, що "повірте, ми вас врятуємо" , – сказав Зеленський.

Він також назвав історію з гарантіями безпеки для України "потягом з макулатурою", другим вагоном якого були Мінські домовленості.

"Тут уже США не було. Тоді був Обама, йому було просто нецікаво, що з Україною і де вона знаходиться" , – додав президент.

Він також звинуватив ексканцлера Німеччини Ангелу Меркель в тому, що вона "змусила всіх не дати Україні запрошення в НАТО" на саміті в Бухаресті 2008 року, коли навіть президент США, республіканець Джордж Буш, підтримував таке рішення.