Зеленський про залякування Росії санкціями перед вторгненням: Це х*йня

Президент Володимир Зеленський заявив, що перед повномасштабним вторгненням просив у США запровадити проти Росії превентивні санкції, а залякування агресора санкціями у разі нападу назвав "х*йнею".﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.

"Я просив тільки одне, передусім у Сполучених Штатів – якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення, якщо вас все це лякає, я не прошу докази, просто дайте мені дві речі – посильте нас зброєю, але найкраще – посильте нас передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя передусім, це я просив їх про санкції. Тобто залякайте його.

Не кажіть, будь ласка, "якщо він прийде, якщо перейде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції". Ну це х*йня, вибачте" , – заявив президент.

На цьому моменті Фрідман, який володіє російською, сказав, що одне слово зрозумів без перекладача. Він також перепитав, чи Зеленський має на увазі, що Україні не надали допомогу.