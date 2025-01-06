Зеленський про залякування Росії санкціями перед вторгненням: Це х*йня
Президент Володимир Зеленський заявив, що перед повномасштабним вторгненням просив у США запровадити проти Росії превентивні санкції, а залякування агресора санкціями у разі нападу назвав "х*йнею". Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.
"Я просив тільки одне, передусім у Сполучених Штатів – якщо ви впевнені, якщо у вас є докази, якщо ви з ним розмовляєте, він вам каже, що буде вторгнення, якщо вас все це лякає, я не прошу докази, просто дайте мені дві речі – посильте нас зброєю, але найкраще – посильте нас передумовами, щоб не було ніякої війни. Це не зброя передусім, це я просив їх про санкції. Тобто залякайте його.
Не кажіть, будь ласка, "якщо він прийде, якщо перейде через кордони, якщо він буде вбивати, ми введемо санкції". Ну це х*йня, вибачте", – заявив президент.
На цьому моменті Фрідман, який володіє російською, сказав, що одне слово зрозумів без перекладача. Він також перепитав, чи Зеленський має на увазі, що Україні не надали допомогу.
"Я вважаю, що ні. Ми не отримували допомогу… Якщо ми будемо вважати, що слова – це допомога, ну тоді ми отримували її дуже багато, бо слів було зайве, навіть більше ніж зайве", – сказав президент.