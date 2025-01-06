Зеленський: Путін хоче розсварити мене з Трампом та окупувати всю Україну

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Президент Володимир Зеленський вважає, що ціллю правителя РФ Володимира Путіна є розсварити його з обраним президентом США Дональдом Трампом і закінчити окупацію території України.﻿﻿ Про це Зеленський заявив в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.

"Він (Путін – ред.) боїться сьогодні Трампа. І як тільки Трамп піде на припинення вогню без серйозних гарантій безпеки для України, він дасть пас Путіну. Він цього не хоче, але він дасть пас можливості Путіна, бо в башці у Путіна – розсварити мене з Трампом. В башці у Путіна закінчити окупацію нашої території. Це все в його хворій голові, я абсолютно в цьому впевнений. Тому не чекайте на бажання Путіна, змушуйте його зупинити війну" , – сказав він.

Зеленський також підкреслив, що Трамп "не приходить на все життя", а лише на свій президентський термін.

"Скажімо, він прийшов на 4 роки, а на 5-й рік Путін прийшов з війною. Трампу буде легше, що при ньому війни не було, а після нього Україну знищили? Чому знищили? Бо Путін хто завгодно, але не дурень. Він підготується, знає всі помилки, розуміє, як ми розбили його армію після початку вторгнення… він пустить все на виробництво зброї. В нього буде дуже багато зброї і дуже велика армія.