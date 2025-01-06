Зеленський: Ми жорстко протидіємо спробам наживатися на війні

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Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам наживатися на війні. За його словами, країна не лише не заробляє на отриманій допомозі, але й активно карає тих, хто намагається зловживати.﻿﻿ Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.

Президент наголосив, що більша частина міжнародної допомоги Україні надається у вигляді зброї, а не грошей. Він запевнив, що українська влада жорстко реагує на будь-які спроби неправомірного використання допомоги.

"Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити" , – сказав він.

Зеленський також зазначив, що поширення дезінформації є ще однією проблемою, яка підриває довіру до України та ускладнює отримання підтримки від міжнародних партнерів.