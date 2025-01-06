Зеленський: Ми жорстко протидіємо спробам наживатися на війні
Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська влада жорстко протидіє будь-яким спробам наживатися на війні. За його словами, країна не лише не заробляє на отриманій допомозі, але й активно карає тих, хто намагається зловживати. Про це Зеленський розповів в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.
Президент наголосив, що більша частина міжнародної допомоги Україні надається у вигляді зброї, а не грошей. Він запевнив, що українська влада жорстко реагує на будь-які спроби неправомірного використання допомоги.
"Там, де ми бачили ризики, що щось може трапитися зі зброєю, ми били по руках усіх. І повірте, це стосується не лише України. Ми не заробляли на війні. Якщо знаходили когось, хто намагався це зробити, ми били по руках і будемо продовжувати це робити", – сказав він.
Зеленський також зазначив, що поширення дезінформації є ще однією проблемою, яка підриває довіру до України та ускладнює отримання підтримки від міжнародних партнерів.
"Коли хтось каже, що десь Україна продавала зброю, а Росія підхоплювала цей меседж, ми завжди відповідали: дивіться, наші військові самі б покарали цих людей. Вибачте, без суду і слідства, адже нам не вистачає зброї на фронті. Коли дуже багато такої інформації з’являється, втрачається довіра і допомога. Тому, повірте, ми більше боремося з дезінформацією, ніж з реальними випадками (продажу зброї – ред.)", – додав він.