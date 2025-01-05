"ХАМАС" заявив про список заручників, яких готовий звільнити: Ізраїль спростовує
Палестинське воєнізоване угруповання "ХАМАС" схвалило список заручників, яких готове обміняти в разі припинення вогню. Ізраїль спростовує підготовку, заявляючи, що жодних списків не отримував, пише Едуард Ткач, РБК-Україна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters і The Times of Israel.
За словами представника угруповання, до списку увійшли 34 заручники. Чиновник кажучи на умовах анонімності повторив, що будь-яка угода залежить від досягнення угоди про виведення ізраїльських військ із Гази і постійного припинення вогню.
Паралельно The Times of Israel пише, що в канцелярії прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху спростовують цю заяву.
"Наразі "ХАМАС не надав список заручників", - йдеться в повідомленні.
Водночас, за інформацією 12 каналу, ХАМАС все ж надав список, але не вказав, хто із заручників живий, а хто ні.
Нагадаємо, днями видання CNN писало, що 3 січня до Катару прибули делегації Ізраїлю і "ХАМАС", щоб продовжити переговори про звільнення заручників і припинення вогню в Газі.
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