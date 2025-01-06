У Сирії знайшли ще одне масове поховання ймовірними жертвами режиму Асада

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У селі Наккарін, провінція Алеппо, знайдено братську могилу, в якій знаходяться останки близько 1500 людей, імовірно, вбитих режимом Башара Асада.﻿﻿ Про це інформує турецька телерадіокомпанія TRT Haber з посиланням на Сирійське інформаційне агентство SANA, повідомляє Українська правда.

Згідно з повідомленням, останки належать мирним жителям, які могли загинути під час репресій, організованих режимом Асада.

Братську могилу виявили сили, пов’язані з поліцією Алеппо, під час перевірок, що тривають по всій Сирії після повалення режиму.

Вважається, що в Сирії ще багато невиявлених масових поховань.