DeepState: Окупанти просунулися в низці населених пунктів на Донеччині

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В ніч на 6 січня аналітичний проєкт DeepState повідомив про просування російських військ в низці населених пунктів Донецької області, повідомляє Українська правда.

"Ворог просунувся в Торецьку, Зеленому, Петропавлівці, біля Воздвиженки, Баранівки та Піщаного" , – йдеться у повідомленні.

Ситуація на Торецькому напрямку. Мапа: DeepState

Ситуація на Покровському напрямку. Мапа: DeepState

Нагадаємо, у Торецьку Донецької області тривають запеклі бої, а лінія фронту розділила місто навпіл. Ворог використовує тактику "випаленої землі", намагаючись знищити міську інфраструктуру та позиції українських військових.

Особливу увагу окупанти зосереджують на знищенні багатоповерхівок, використовуючи тактику "випаленої землі", що змушує українських захисників відступати до укриттів, аби потім знову займати позиції.

5 січня DeepState повідомляв﻿, що російські окупаційні війська просунулися в Торецьку, а також Курахово, Шевченка, біля Далекого, Воздвиженки та Баранівки Донецької області