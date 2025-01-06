Тайвань звинуватив Китай у пошкодженні інтернет-кабелю біля свого узбережжя

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Тайвань заявив, що китайське судно пошкодило підводний інтернет-кабель біля північного узбережжя острова, що призвело до тимчасового порушення зв’язку. Тайвань звернувся до Південної Кореї з проханням затримати судно. З посиланням на Financial Times, повідомляє Українська правда.

Видання повідомляє, що інцидент стався 3 січня поблизу порту Кілунг, де вантажне судно Shunxing39, зареєстроване під камерунським прапором, імовірно, пошкодило підводний кабель, що є частиною Транстихоокеанської експрес-кабельної системи.

Хоча судно належить компанії Jie Yang Trading Limited, зареєстрованій у Гонконзі, її директором є громадянин материкового Китаю Го Веньцзе. Тайвань вважає, що цей інцидент може бути частиною ширшої стратегії Китаю з розриву зовнішніх комунікацій острова.

Тайвань стурбований тим, що Китай може перервати зовнішні комунікаційні зв'язки острова в потенційній спробі анексувати країну. Пекін заявляє про свій суверенітет над островом і погрожує захопити його силою в разі необхідності.

"Оскільки нам не вдалося допитати капітана, ми попросили владу Південної Кореї допомогти з розслідуванням у наступному порту призначення судна" , – заявив представник берегової охорони Тайваню.

Берегова охорона Тайваню та інші урядовці заявили, що дані відстеження сигналу автоматичної системи ідентифікації судна і супутникові дані показали, що судно Shunxing39 підняло якір у місці, де був розірваний кабель.

"Це ще один випадок дуже тривожної глобальної тенденції диверсій проти підводних кабелів" , – сказав високопоставлений чиновник служби національної безпеки Тайваню.

"Кораблі, які беруть участь у цих інцидентах, зазвичай є застарілими суднами, майже непридатними для комерційної діяльності. Це судно нагадує ті, що належать до "тіньового флоту" Росії" , – додав він.

"Згідно з даними постачальника послуг з відстеження суден і морської аналітики MarineTraffic, Shunxing39 перетинав води поблизу північного узбережжя Тайваню з 1 грудня. За словами чиновника, характер руху свідчить про те, що пошкодження кабелю не було "невинним нещасним випадком" , - пише FT.

Китайські торгові або рибальські судна час від часу беруть участь у деяких великих військових навчаннях, які Пекін регулярно проводить поблизу Тайваню. Тайбей занепокоєний тим, що такі операції в "сірій зоні", нижче порогу війни, ускладнять захист від агресії, яка зрештою може перерости у відкритий напад".