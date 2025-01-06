Сирійці розмили главу МЗС Німеччини Бербок на фото з офіційної зустрічі

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Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та її французький колега Жан-Ноель Барро 3 січня відвідали Дамаск. На оприлюднених сирійською стороною фото із зустрічі було розмито зображення Бербок.﻿﻿ З посиланням на німецьке видання NTV, повідомляє Українська правда.

Бербок та її французький колега стали першими представниками Європейського Союзу, які відвідали Сирію після повалення режиму Башара Асада. Під час свого візиту до Дамаска відбулася офіційна зустріч з новим лідером Сирії лідером ісламістського повстанського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" Ахмедом аль-Шараа.

"Афілійований з ХТШ канал під назвою Almharar опублікував чотири зображення офіційної зустрічі Бербок з франко-німецькою делегацією в Дамаску. Міністерку закордонних справ Німеччини не можна розпізнати на жодній з фотографій, але можна розпізнати її французького колегу. На одному знімку не можна впізнати ще двох людей. Імовірно, це дві жінки-перекладачки" , - пише видання.

Ще однією особливістю зустрічі Бербок з владою Сирії стало те, що аль-Шараа не потиснув їй руку – тому що вона жінка.

"У Корані не сказано, що рукостискання між чоловіками і жінками є забороненим. Помірковані мусульмани навіть вважають, що доторкатися до частин тіла, які не підлягають обов'язковому покриттю, дозволено. Однак члени ісламістського повстанського угруповання ХТШ, вважають, що рукостискання з жінкою є першим кроком до "блуду" , - йдеться у матеріалі.

Під час свого візиту до Дамаска Бербок заявила, що захист прав жінок є індикатором того, чи можливий новий політичний початок у відносинах між Європою і Сирією.