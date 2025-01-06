Зеленський назвав два можливих варіанти проведення виборів

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Президент Володимир Зеленський заявив, що проведення виборів в Україні стане можливим лише після завершення війни або після змін у законодавстві.﻿﻿ Про це він сказав в інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Українська правда.

"В Україні всі розуміють, що це (вибори – ред.) неможливо зробити, поки не закінчиться війна, або треба змінювати законодавство. Я вважаю, що вибори відбудуться одразу після закінчення воєнного стану. Це за законом. Або парламентаріям треба зібратися і змінювати законодавство, що буде зробити дуже важко, тому що суспільство проти" , – заявив президент.

Зеленський зокрема пояснив, що суспільство проти проведення виборів, оскільки необхідно створити інфраструктуру для голосування 8,5 млн українців, які виїхали за кордон.

"Мільйони людей на окупованих територіях. Я не кажу про окупацію 2014 року навіть, а про окупацію яка ось зараз була. Що робити з тими людьми? Це складне питання. І одне з найнесправедливіших виглядає, як голосувати без мільйона військових. Тобто це неможливо" , – додав він.

Також президент зазначив, що для проведення виборів під час війни необхідно буде змінити систему голосування, зокрема, розглянути можливість онлайн-голосування. Однак ця ідея викликає побоювання через потенційні кібератаки та інші загрози.