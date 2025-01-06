Прем'єр Канади Трюдо готується до відставки - ЗМІ

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Прем’єр-міністр Канади Джастін Трюдо планує оголосити про відставку з посади лідера Ліберальної партії не пізніше 8 січня. Невідомо, чи залишиться Трюдо на посаді прем’єра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно.﻿﻿ Про це пише The Globe and Mail з посиланням на три обізнані з ситуацією джерела, повідомляє Українська правда.

За інформацією джерел видання, Трюдо ухвалив рішення піти у відставку через внутрішньопартійний тиск і низький рівень підтримки серед суспільства. Офіційне оголошення очікується до національної зустрічі Ліберальної партії, запланованої на середу. Наразі невідомо, чи залишиться Трюдо на посаді прем’єр-міністра до обрання нового лідера, чи піде у відставку негайно.

"Одне з джерел, яке нещодавно розмовляло з прем’єр-міністром, повідомило, що пан Трюдо усвідомлює необхідність зробити заяву до зустрічі з фракцією лібералів, щоб уникнути враження, ніби його витіснили власні депутати" , - йдеться у матеріалі.

Джерела також повідомляють, що серед можливих кандидатів на посаду лідера Ліберальної партії розглядаються міністр фінансів Домінік Леблан, міністр закордонних справ Мелані Жолі та колишній керівник центрального банку Марк Карні.

Видання зазначає, що останні опитування показують, що підтримка Ліберальної партії під керівництвом Трюдо знизилася до 13%, але ці цифри змінюються, якщо прийде новий лідер.