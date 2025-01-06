Курс валют НБУ на 6 січня

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Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 5 січня підвищився на 5 коп. до 42.0889 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 43.3347 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 52.2197 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав до 46.2922 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.1404 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс USD Долар 42.088 900 EUR Євро 43.334 700 GBP Фунт стерлінгів 52.219 700 CHF Швейцарський франк 46.292 200 PLN Польський злотий 10.140 400

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.