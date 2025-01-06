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Курс валют НБУ на 6 січня

Курс валют НБУ на 6 січня

Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 січня 2025 року

Курс долара порівняно з 5 січня підвищився на 5 коп. до 42.0889 за 1 долар.

Курс євро знизився до рівня 43.3347 за 1 євро.

Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 52.2197 за 1 фунт стерлінгів.

Курс швейцарського франка впав до 46.2922 за 1 швейцарський франк.

Курс польського злотого знизився до позначки 10.1404 за 1 польський злотий.

Валюта Повна назва Курс
USD Долар 42.088 900+0.0504
EUR Євро 43.334 700--0.0406
GBP Фунт стерлінгів 52.219 700+0.0121
CHF Швейцарський франк 46.292 200--0.0032
PLN Польський злотий 10.140 400--0.0052

Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.

Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.

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