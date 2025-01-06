Курс валют НБУ на 6 січня
Курс основних валют, встановлений Національним банком України у понеділок, 6 січня 2025 року
Курс долара порівняно з 5 січня підвищився на 5 коп. до 42.0889 за 1 долар.
Курс євро знизився до рівня 43.3347 за 1 євро.
Курс фунта стерлінгів зріс на 1 коп. до 52.2197 за 1 фунт стерлінгів.
Курс швейцарського франка впав до 46.2922 за 1 швейцарський франк.
Курс польського злотого знизився до позначки 10.1404 за 1 польський злотий.
|Валюта
|Повна назва
|Курс
|USD
|Долар
|42.088 900
|EUR
|Євро
|43.334 700
|GBP
|Фунт стерлінгів
|52.219 700
|CHF
|Швейцарський франк
|46.292 200
|PLN
|Польський злотий
|10.140 400
Національний банк України встановлює курс з 15:00 до 16:00, курс починає діяти з наступного дня. робочого дня.
Національний банк продовжує щодня працювати над підтримкою стабільності гривні, проводячи валютні інтервенції, і не допускає значних коливань курсу валют.