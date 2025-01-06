ISW: Війська РФ активізували наступальні операції на схід від Покровська

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Російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу, повідомляє Українська правда.

За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська зосередили зусилля на спробах оточення Покровська.

"Російські війська почали активізувати наступальні операції на схід від Покровська, а опубліковані 1 січня геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що вони нещодавно захопили Воздвиженку (на схід від Покровська). Відео, опубліковане 5 січня, вказує, що російські війська, ймовірно, також зайняли Свиридонівку і Тимофіївку (обидві на схід від Покровська) протягом останніх днів, а також просунулися в південно-східну Єлизаветівку (на південь від Покровська) під час механізованої атаки" , – зазначають в ISW.

У своєму звіті ISW зазначає, що російські "воєнкори" стверджують про закріплення російських диверсійно-розвідувальних підрозділів на північ від Тимофіївки та вздовж траси Т-0504 Покровськ-Костянтинівка. Вони також заявляють, що російські війська просунулися на північ від Воздвиженки в напрямку Баранівки, Водяного Другого та Зеленого Поля. Проте ISW не підтверджує ці заяви.

Ключові висновки: