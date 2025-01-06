ISW: Війська РФ активізували наступальні операції на схід від Покровська
Російські війська активізували наступальні дії на схід від Покровська, намагаючись оточити місто з північного сходу, повідомляє Українська правда.
За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), російські війська зосередили зусилля на спробах оточення Покровська.
"Російські війська почали активізувати наступальні операції на схід від Покровська, а опубліковані 1 січня геолокаційні відеоматеріали свідчать про те, що вони нещодавно захопили Воздвиженку (на схід від Покровська). Відео, опубліковане 5 січня, вказує, що російські війська, ймовірно, також зайняли Свиридонівку і Тимофіївку (обидві на схід від Покровська) протягом останніх днів, а також просунулися в південно-східну Єлизаветівку (на південь від Покровська) під час механізованої атаки", – зазначають в ISW.
У своєму звіті ISW зазначає, що російські "воєнкори" стверджують про закріплення російських диверсійно-розвідувальних підрозділів на північ від Тимофіївки та вздовж траси Т-0504 Покровськ-Костянтинівка. Вони також заявляють, що російські війська просунулися на північ від Воздвиженки в напрямку Баранівки, Водяного Другого та Зеленого Поля. Проте ISW не підтверджує ці заяви.
Ключові висновки:
- Українські війська відновили наступальні операції щонайменше на трьох ділянках в межах українського виступу в Курській області і досягли тактичного просування 5 січня.
- 5 січня російські війська просунулися на південний схід від Суджі і контратакували проти посилених українських атак на південний схід від Коренево і на північ від Суджі.
- Російські джерела висловили занепокоєння щодо здатності російських військових протидіяти зусиллям України, спрямованим на інтеграцію засобів радіоелектронної боротьби (РЕБ) і ударів на великі відстані з наземними операціями.
- Російські війська просунулися на схід від Покровська на тлі відновлення наступальних операцій в цьому районі, які, ймовірно, спрямовані на підтримку оточення Покровська з північного сходу.
- Нещодавня активізація в зоні відповідальності 41-ї російської армії на схід від Покровська вказує на те, що російське військове командування все ще розглядає оточення Покровська як одну з ключових оперативних цілей у цьому районі.
- Російські війська також можуть використовувати порівняно слабші українські оборонні позиції на схід і південь від Покровська в рамках постійних зусиль із захоплення будь-якої території, попри її відносну тактичну важливість.
- За повідомленнями, підрозділи російської 5-ї окремої мотострілецької бригади (51-й АК, колишній 1-й армійський корпус ДНР) розподілені між Покровським та Курахівським напрямками – двома найбільш пріоритетними для Росії ділянками фронту.
- Російські війська просунулися вперед поблизу Борової, Торецька, Покровська та Курахового.
- Українські війська просунулися вперед на Курській дузі і відновили втрачені позиції біля населеного пункту Часів Яр.