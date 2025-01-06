Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за минулу добу

Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за минулу добу
Фото: скріншот відео

Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин.﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За останню добу росіяни втратили:

  • особового складу - близько 1550 осіб;
  • танків - 14) одиниць, 9700 з початку вторгнення;
  • бойових броньованих машин - 45 одиниці, 20164 з початку вторгнення;
  • артилерійських систем - 62 одиниці, 21665 з початку вторгнення;
  • РСЗВ - одну одиницю, 1258 з початку вторгнення;
  • засоби ППО - 2 одиниці, 1034 з початку вторгнення;
  • літаків - 369 одиниць з початку вторгнення;
  • гелікоптерів - 331 одиницю з початку вторгнення;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 178 одиниць , 21625 з початку вторгнення;
  • крилаті ракети - 3006 одиниць з початку вторгнення;
  • кораблі /катери - 28 одиниць з початку вторгнення;
  • підводні човни - 1 з початку вторгнення;
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 116 одиниць, 33056 з початку вторгнення;
  • спеціальна техніка - 4 одиниці, 3681 з початку вторгнення.

Новини

Популярні теми форуму

analytics