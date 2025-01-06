Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за минулу добу

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Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин.﻿ З посиланням на Генштаб ЗСУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

За останню добу росіяни втратили: