Генштаб оновив дані про втрати армії РФ за минулу добу
Станом на ранок понеділка, 6 січня, Російська Федерація втратила на війні з Україною близько 798040 осіб. Також було знищено понад 20 тисяч бойових броньованих машин. З посиланням на Генштаб ЗСУ, пише Наталія Кава, РБК-Україна.
За останню добу росіяни втратили:
- особового складу - близько 1550 осіб;
- танків - 14) одиниць, 9700 з початку вторгнення;
- бойових броньованих машин - 45 одиниці, 20164 з початку вторгнення;
- артилерійських систем - 62 одиниці, 21665 з початку вторгнення;
- РСЗВ - одну одиницю, 1258 з початку вторгнення;
- засоби ППО - 2 одиниці, 1034 з початку вторгнення;
- літаків - 369 одиниць з початку вторгнення;
- гелікоптерів - 331 одиницю з початку вторгнення;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 178 одиниць , 21625 з початку вторгнення;
- крилаті ракети - 3006 одиниць з початку вторгнення;
- кораблі /катери - 28 одиниць з початку вторгнення;
- підводні човни - 1 з початку вторгнення;
- автомобільної техніки та автоцистерн - 116 одиниць, 33056 з початку вторгнення;
- спеціальна техніка - 4 одиниці, 3681 з початку вторгнення.