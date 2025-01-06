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У Курській області РФ росіяни ведуть наступ на Малу Локню, Свердликово та Леонідівку. З посиланням на Український інформаційний ресурс DeepState, повідомляє Дзеркало тижня.

Водночас на Курщині тривають штурмові дії Сил Оборони, які оглядачі наразі воліють не коментувати. При цьому вони обурюються тим, що «блогер-втікач з Іспанії за 48 годин анонсував контрнаступальні дії ЗСУ, вказуючи точне місце штурму та майже точний час».

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У DeepState кажуть, що ворог продовжує «заповнювати інформаційний вакуум кадрами ураження нашої техніки північніше Мартинівки».

Оглядачі кажуть, що російські медіа-ресурси росіян вибудовують відчуття перемоги і приписує військам РФ в рази більші заслуги. Хоча російська армія вже шостий місяць не може відбити свою ж територію на Курщині.

«Рекомендуємо не піддаватися на емоційні гойдалки з нашого боку, і особливо не йти на ворожі ресурси за інформацією» , - радять у DeepState.

Генеральний штаб ЗСУ у своєму вечірньому зведенні повідомив, що Сили оборони України продовжують вести операції в Курській області, на цей час відомо про 44 боєзіткнення.

Раніше повідомлялося, що вчора, 5 січня, ЗСУ атакували росіян у Курській області відразу на кількох напрямках.

