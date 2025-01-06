Генштаб: На фронті 184 зіткнення, найбільше – під Покровськом та на Курщині

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Протягом минулої доби на фронті зафіксовано 184 бойових зіткнення, 78 атак окупантів Сили оборони відбили на Покровському та Курахівському напрямках, 47 разів росіяни штурмували Курський плацдарм.﻿﻿ Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ станом на 8:00 6 січня, повідомляє Українська правда.

На Харківському напрямку відбулося дві марні ворожі атаки в районі Вовчанська.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося чотири атаки окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника поблизу Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 12 разів. Намагався просунутись вперед неподалік населених пунктів Надія, Твердохлібове, Зарічне, Новосергіївка та Першотравневе.

На Краматорському напрямку окупанти сім разів атакували у районі Часового Яру, Ступочок та Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 12 атак неподалік Торецька, Щербинівки та Кримського.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 51 штурмову і наступальну дію агресора в районах населених пунктів Єлизаветівка, Воздвиженка, Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Новий Труд, Піщане, Солоне, Нововасилівка, Новоєлизаветівка та Ясенове.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 27 атак. Основні зусилля ворог прикладав у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

На Времівському напрямку противник здійснив 13 штурмів наших позицій неподалік Янтарного, Нового Комара, Новодарівки та в напрямку Константинополя. Ворог активно задіював авіацію для ударів на напрямку.

На Придніпровському напрямку російські загарбники безрезультатно атакували наші позиції один раз.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями противник з території РФ застосовує артилерію і БпЛА по районах українських населених пунктів.

Сили оборони України продовжують операцію в Курській області. Авіація ворога завдає ударів керованими авіаційними бомбами по території Росії. На даний час відомо про вісім авіаційних ударів із застосуванням 14 КАБ і 445 артилерійських обстрілів. Українські воїни за минулу добу відбили на даному напрямку 47 атак загарбницької армії.