Блінкен зазначив важливість для переговорів позицію України на Курщині

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Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що позиція України в Курській області Росії є важливою для будь-яких майбутніх переговорів. Про це він сказав у Сеулі журналістам, повідомляє Радіо Свобода.

Блінкен нагадав, що адміністрація президента Джо Байдена, яка залишає посаду, хоче забезпечити, щоб «Україна мала якомога сильнішу руку для гри».

«Їхня позиція в Курську є важливою, тому що, безумовно, це те, що буде враховуватися в будь-яких переговорах, які можуть відбутися в наступному році» , – зазначив Блінкен.

Також Блінкен заявив, що навіть якщо переговори відбудуться, Україна все одно потребуватиме «адекватних гарантій безпеки», оскільки президент Росії Володимир Путін не буде вважати, що «гру закінчено».

«Його імперські амбіції залишаються, і те, що він намагатиметься зробити, – це відпочити, переозброїтися і, врешті-решт, знову атакувати» , – сказав держсекретар.

5 січня керівник Центру протидії дезінформації РНБО Андрій Коваленко повідомив що «російські війська в Курську зазнали атаки з кількох напрямків, що стало для них несподіванкою».

Згодом у Міноборони РФ підтвердили, що ЗСУ почали новий штурм на Курщині. Водночас глава Офісу президента України Андрій Єрмак заявив про «хороші новини» з Курської області» і що Росія «отримує по заслугах».

Збройні сили України почали операцію в Курській області 6 серпня, зайнявши понад 1 тисячу квадратних кілометрів. Потім російська армія за допомогою військ КНДР змогла відбити частину території.

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