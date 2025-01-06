КНДР може відправити на війну проти України ще 500 тисяч солдатів - Зеленський

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Чисельність північнокорейських військ, які братимуть участь у війні Росії проти України, може зрости до 500 000. Таку думку президент Володимир Зеленський висловив у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Ліга.net.

За його словами, 12 000 північнокорейських солдатів вже приїхали до Росії для участі у війні проти України. На сьогодні 3800 військових КНДР вбито чи поранено.

"Вони можуть привести ще 30 000 – 40 000. А можуть і 500 [тисяч]. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому що у них наказ, автократія, все" , – акцентував президент.

Європа, на його думку, не може зібрати людей і армію, яка складатиметься з 2-3 млн солдатів.

"Європа не захоче цього робити. І для чого? Ми ж не хочемо з вами світову війну. Немає такої цілі. Немає такої цілі всіх збирати. Ми не хочемо ніякої війни. Ми хочемо росіян зупинити, а вони запрошують солдат Північної Кореї. Запросили. Спалюють їм обличчя" , – сказав глава держави.

Він додав, що росіяни спалюють обличчя тим північнокорейським солдатам, які були поранені або вбиті. Це роблять для того, щоб вони були невпізнаваними.