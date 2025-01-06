КНДР може відправити на війну проти України ще 500 тисяч солдатів - Зеленський
Чисельність північнокорейських військ, які братимуть участь у війні Росії проти України, може зрости до 500 000. Таку думку президент Володимир Зеленський висловив у інтерв'ю подкастеру Лексу Фрідману, повідомляє Ліга.net.
За його словами, 12 000 північнокорейських солдатів вже приїхали до Росії для участі у війні проти України. На сьогодні 3800 військових КНДР вбито чи поранено.
"Вони можуть привести ще 30 000 – 40 000. А можуть і 500 [тисяч]. Вони можуть привести багато людей. Чому? Тому що у них наказ, автократія, все", – акцентував президент.
Європа, на його думку, не може зібрати людей і армію, яка складатиметься з 2-3 млн солдатів.
"Європа не захоче цього робити. І для чого? Ми ж не хочемо з вами світову війну. Немає такої цілі. Немає такої цілі всіх збирати. Ми не хочемо ніякої війни. Ми хочемо росіян зупинити, а вони запрошують солдат Північної Кореї. Запросили. Спалюють їм обличчя", – сказав глава держави.
Він додав, що росіяни спалюють обличчя тим північнокорейським солдатам, які були поранені або вбиті. Це роблять для того, щоб вони були невпізнаваними.
"Чи можуть вони висунути більше? Так. Чи можуть висунути десятки тисяч? Так. Тому що ми бачимо, що вони мають", – констатував Зеленський.