Зеленський розповів про своє ставлення до Ілона Маска

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Президент Володимир Зеленський заявив, що поважає американського мільярдера, соратника Дональда Трампа Ілона Маска і хотів би, щоб той був "на нашому боці максимально". Про це Зеленський заявив в інтерв'ю глави держави американському блогеру Лексу Фрідману, повідомляє Цензор.НЕТ.

"У мене була з Маском розмова на початку війни. Я поважаю його. По-перше, я поважаю self-made, я люблю таких людей. Нічого з неба не впало, людина сама щось зробила. Я сам працював, я знаю, що таке заробляти гроші, підбирати талановитих людей... і робити щось важливе для тих чи інших людей" , - сказав президент.

Зеленський додав, що не порівнює себе з Маском і вважає американського мільярдера лідером інновацій у світі. За словами глави держави, такі люди просувають світ тільки вперед, тому поважає його роботи.

Водночас він торкнувся питання теми війни. Зеленський висловив подяку за "Старлінки" і заявив, що хотів би, щоб Маск був максимально на боці України і щоб підтримував нашу країну.

"Ми дуже вдячні за "Старлінки", вони допомогли. Ми використовували їх після російських ударів, ракет по енергетиці, були проблеми з інтернетом. Ми використовували "Старлінки" на фронті, у дитячих садках, у школах, у різній інфраструктурі. Нам це допомогло дуже сильно. Я б дуже хотів, щоб Ілон був на нашому боці максимально, щоб він підтримував. Я йому вдячний за "Старлінки" , - заявив Зеленський.

Президент також сказав, що хотів би, щоб Ілон Маск відвідав Україну.



