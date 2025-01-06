ППО збила дві ракети та майже 80 безпілотників – Повітряні сили

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У ніч на 6 січня російські війська атакували Україну кількома ракетами та безпілотниками різних типів. Сили протиповітряної оборони збили дві ракети, а також 79 "Шахедів" та безпілотників-імітаторів.

Про це повідомили﻿ Повітряні сили ЗСУ.

Загалом росіяни застосували дві керовані авіаційні ракети Х-59 із південного напрямку та 128 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників-імітаторів різних типів із напрямків Брянськ, Міллерово, Орел, Курськ, Приморсько-Ахтарськ (РФ).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

"Станом на 09.00 підтверджено збиття двох керованих авіаційних ракет Х-59 та 79 ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Миколаївській, Полтавській, Сумській, Харківській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській, Житомирській, Кіровоградській та Вінницькій областях. Влучань не зафіксовано. 49 ворожих безпілотників-імітаторів — локаційно втрачені (без негативних наслідків)" , – йдеться у повідомленні.

Через падіння збитих ворожих безпілотників є пошкодження будівель підприємств, установ та приватних будинків на Чернігівщині, Сумщині, Черкащині, Полтавщині та Київщині. Попередньо без жертв та постраждалих.

Зазначається, що станом на 8:30 нові групи ворожих безпілотників заходять з півночі.