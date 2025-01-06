Делегація словацьких депутатів вирушила до Москви

Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!

Делегація словацьких парламентарів, до складу якої увійшли віцеспікер парламенту Андрей Данко та члени правлячої партії SMER-SD Тібор Гашпар, Ріхард Глюк, Адам Лучанський і ще двоє депутатів, вирушила до Російської Федерації. З посиланням на приватний словацький телеканал новин ta3, повідомляє Дзеркало тижня.

Данко пояснив, що метою візиту є відновлення діалогу з Росією через зустрічі з російськими парламентарями та представниками уряду.

"Виступити в Державній Думі ‒ це можливість, яка випадає раз у житті. Це честь для кожного політика. Я пишаюся тим, що буду серед близько 30 світових лідерів, які там виступали" , ‒ заявив посадовець.

Віцеспікер також висловив переконання, що саме парламенти повинні робити перший крок до відновлення комунікації після тривалого періоду відсутності діалогу.

"Прем'єр-міністр Роберт Фіцо розпочав цей діалог, і тепер завдання парламенту ‒ розвивати його" , ‒ додав він.

Крім того, Данко зазначив, що однією з цілей візиту є "відкриття очей" словацькому суспільству на важливість співпраці з Росією.

"Якби росіяни дійсно хотіли завдати нам шкоди, вони б припинили постачати ядерне паливо. Це був би кінець. Словаччина отримує до 60% електроенергії від атомних станцій" , ‒ наголосив він.

Данко сказав, що прагне спілкуватися зі своїми партнерами з Російської Федерації, тому що це те, що роблять "великі країни".

Нагадаємо, 22 грудня Фіцо прилетів до Москви та зустрівся з очільником Кремля Владіміром Путіним. Словацький прем'єр повідомив, що ця зустріч була відповіддю на заяву президента Володимира Зеленського проти будь-якого транзиту російського газу через територію України.