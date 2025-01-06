У Чорному морі не домінують ні РФ, ні Україна – командувач ВМС Естонії

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За словами командувача ВМС Естонії Іво Вярка, у традиційному розумінні морської війни ні Росія, ні Україна не мають домінування в Чорному морі, повідомляє Європейська правда.

Він підкреслив, що в традиційному розумінні морської війни ні Російська Федерація, ні Україна не домінують у Чорному морі.

"Сьогодні все Чорне море можна вважати в цьому сенсі спірною морською акваторією, де обидві сторони фактично мають певний ступінь свободи дій. І ця свобода дій, очевидно, є більшою біля узбережжя. Де обидві сторони мають власні засоби протиповітряної оборони, морські міни, підтримку з боку різних систем озброєння з берега" , – сказав Вярк.

Він додав, що кораблі зазвичай виходять у море лише для проведення конкретних дій, але жодна зі сторін не йде на надмірний ризик.

Вярк зазначив, що обидві сторони використовують газові бурові установки в Чорному морі:

"Вони надають хорошу можливість для обох сторін розмістити там розвідувальне обладнання, а потім вести звідти спостереження за морською обстановкою. Однак відомо, що вони не перебувають постійно в руках жодної зі сторін, тобто переходять з рук в руки".

Командувача запитали, чи зробили українці революцію у сфері морських безпілотників, адже українській армії нібито вдалося збити російський гелікоптер за допомогою морського безпілотника.

"Наземні ударні безпілотники дійсно стали важливим інструментом для України, але їхній імідж і, можливо, їхня корисність можуть бути дещо переоцінені в очах громадськості" , – відповів Вярк.

"Україна сама каже, що вони використовують військово-морські безпілотники саме тому, що у них немає інших засобів, вони не мають нічого протиставити російському Чорноморському флоту" , – додав він.

Він зазначив, що з 17 великих російських військових кораблів лише шість були пошкоджені українськими безпілотниками.

Вярк визнав, що морське середовище є складним для безпілотників.

"Якщо говорити про безпілотники в цілому, то технології безпілотників і заходи протидії безпілотникам на морі також розвиваються з шаленою швидкістю. Однак багато експертів також вважають, що безпілотні технології, швидше за все, будуть додатковим заходом, тобто до традиційних засобів і можливостей ведення морської війни.