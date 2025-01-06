Байден ухвалив нафтове рішення, яке зіграло на руку Путіна - Bloomberg

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про заборону нових розробок нафти та газу на 625 млн акрів прибережних вод США, включаючи Атлантичний, Тихий океани та східну частину Мексиканської затоки. З посиланням на Bloomberg, повідомляє Новое время.

Як йдеться у матеріалі, цей крок спрямований на постійний захист прибережних вод і спільнот, які залежать від них, від ризиків видобутку викопного палива та можливих розливів нафти. Водночас у центральній і західній частинах Мексиканської затоки, що забезпечують 14% національного видобутку нафти й газу, нові ліцензії на розробки поки залишаються можливими.

Очікується, що офіційна заява пролунає 6 січня 2025 року. Рішення Байдена укріплює його репутацію захисника клімату, підтримуючи зусилля щодо збереження природи та переходу на екологічно чисту енергію.

На відміну від багатьох попередніх заходів, це рішення має довготривалі наслідки, ускладнюючи можливі спроби Дональда Трампа, коли він повернеться до влади, розширити видобуток нафти та газу.

Заборона ґрунтується на федеральному законі, який дозволяє президентам США обмежувати території для нафтових розробок без дозволу на скасування таких рішень. Цей інструмент використовували президенти обох партій для збереження коралових рифів і морських екосистем.

Екологи називають рішення Байдена «епічною перемогою для океанів» і захистом прибережних спільнот. Водночас нафтові компанії критикують його, стверджуючи, що це підриває енергетичну міць США в час зростання попиту на електроенергію.

Дональд Трамп міг би спробувати скасувати цей крок, як це вже було з рішеннями Барака Обами. Проте суди раніше заблокували його подібні спроби. Цей захід не зачіпає чинні ліцензії на розробку і залишає можливість для Конгресу змінювати політику щодо ліцензування в центральній і західній частинах Мексиканської затоки, зазначає видання.



Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден в останні тижні перебування на посаді думає над введенням серйозних санкцій проти енергетичногосектору РФ. Санкції стосуватимуться так званого тіньового флоту міжнародних суден, що транспортують російську нафту, а також російських експортерів нафти, які досі не перебувають під санкціями. Окрім цього, серед варіантів обмежень є відкликання ліцензії, що дозволяє банкам обробляти російські енергетичні транзакції.