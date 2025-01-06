У Києві чоловік підпалив прапори загиблих військових на Майдані

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Поліція Києва розслідує інцидент на Майдані Незалежності, де невідомий чоловік намагався підпалити прапорці, встановлені в пам’ять про загиблих військових.﻿ З посиланням на Головне управління Національної поліції у місті Києві, пише Владислава Ткаченко, РБК-Україна.

Під час моніторингу соціальних мереж правоохоронці виявили відео, на якому молодий чоловік обливає прапорці рідиною з пляшки для розпалювання та намагається їх підпалити.

Шевченківське управління поліції зареєструвало зазначену інформацію та розпочало розслідування. Наразі тривають заходи щодо встановлення особи зловмисника та його затримання.

Нагадаємо, що чоловік уночі пошкодив фотографії полеглих воїнів на Майдані Незалежності. Правоохоронці його затримали.

Крім того, поліцейські Києва затримали 45-річного чоловіка, який публічно принижував пам'ять загиблих військовослужбовців на Хрещатику та на Майдані Незалежності у столиці.