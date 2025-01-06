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Співробітники МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС

Співробітники МАГАТЕ зафіксувало вибухи біля Запорізької АЕС
Фото: DENAMAX

Присутні на окупованій території Запорізької АЕС співробітники МАГАТЕ зафіксували в неділю два гучні вибухи поблизу станції на тлі повідомлень про атаку безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС.﻿ Про це йдеться у заяві генерального директора МАГАТЕ щодо ситуації в Україні, повідомляє Укрінформ.

"Співробітники Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що сьогодні чули гучні вибухи поблизу Запорізької атомної електростанції (ЗАЕС), які збіглися в часі з повідомленнями про атаку безпілотника на навчальний центр станції, що стало ще однією загрозою ядерній безпеці на найбільшій АЕС Європи", - йдеться у заяві.

Зазначається, що два гучних вибухи пролунали за межами периметру станції приблизно о 12:45 та 15:45. "Наразі МАГАТЕ ще не змогло підтвердити будь-який вплив. Команда МАГАТЕ також повідомила, що неодноразово чула кулеметні черги, які долинали з території об'єкта, повідомили в Агентстві.

Водночас, МАГАТЕ стало відомо про повідомлення щодо "ймовірної атаки безпілотника на навчально-тренувальний центр ЗАЕС сьогодні, безпосередньо за межами периметра станції". За повідомленнями, жертв і постраждалих не було, а також не було жодного впливу на будь-яке обладнання АЕС.

Як повідомлялося, експерти Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ) провели оцінювання пошкоджень, отриманих внаслідок ворожих атак у листопаді - грудні, на об’єктах енергоінфраструктури, що є критичними для видачі потужності атомних електростанцій споживачам і забезпечення живлення власних потреб енергоблоків АЕС.

Рада керуючих МАГАТЕ 12 грудня, на ініційованому Україною позачерговому засіданні, ухвалила українську резолюцію про неприпустимість російських атак на критично важливу для роботи АЕС інфраструктуру.

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