У Німеччині зросло число загиблих внаслідок наїзду на різдвяний ярмарок у Магдебурзі

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Кількість загиблих в результаті наїзду автомобіля на різдвяний ярмарок у Магдебурзі 20 грудня зросла до шести.﻿ Про це пише FAZ, повідомляє Європейська правда.

52-річна жінка померла в лікарні від отриманих травм, повідомив речник прокуратури Наумбурга.

Незадовго до Різдва 50-річний чоловік проїхав на автомобілі через різдвяний ярмарок у Магдебурзі. Наразі загинуло шестеро людей: дев'ятирічний хлопчик і п'ять жінок у віці від 45 до 75 років. Крім того, понад 200 осіб отримали поранення.

Чоловік із Саудівської Аравії перебуває під вартою. У період з квітня 2023 року по жовтень 2024 року він фігурував у семи розслідуваннях. У п'яти випадках він був заявником, а в двох – обвинуваченим.

Питання про кримінальну відповідальність 50-річного чоловіка зараз перебуває в центрі уваги слідства. За повідомленням прокуратури Наумбурга, буде замовлено звіт, щоб визначити, чи є він психічно хворим, і якщо так, то в якій мірі.

Наприкінці грудня парламентський комітет із внутрішніх справ допитував співробітників служб безпеки і розвідки про можливі помилки, що передували наїзду.