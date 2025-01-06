У ЦГЗ зробили заяву про метапневмовірус: Не є чимось новим для України

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Метапневмовірус циркулює в Україні протягом кожного епідемічного сезону, наразі ситуація рутинна і контрольована. Про це йдеться у повідомленні Центру громадського здоровʼя, повідомляє Укрінформ.

"У зв'язку з розповсюдженням інформації про метапневмовірус, наголошуємо: ситуація рутинна та повністю контрольована. Метапневмовірус – це традиційний вірус, який циркулює в Україні протягом кожного епідсезону. Центр громадського здоров’я щотижня надає інформацію про цей та інші віруси, які є актуальними в межах епідсезону" , - йдеться у повідомленні.

Як зазначають у ЦГЗ, симптоми метапневмовірусу схожі на застуду або легкі випадки грипу: нежить, кашель, температура. Порівняно з таким захворюванням як грип, метапневмовірус зазвичай протікає значно легше й дуже рідко викликає ускладнення.

Як заходи профілактики у ЦГЗ радять дотримуватися правил особистої гігієни, зокрема регулярно мити руки з милом; уникати контактів із хворими людьми; дотримуватись етикету кашлю (прикривати рот серветкою чи згином ліктя); періодично провітрювати приміщення.

Також, наголосили в Центрі громадського здоровʼя, не менш важливою є інформаційна гігієна. В ЦГЗ закликали громадян довіряти виключно офіційній інформації.

Як повідомлялося, лікарка-інфекціоністка Ольга Голубовська повідомила, що в Україні зареєстровано 13 випадків метапневмовірусу.

Спалах нового вірусу HMPV нещодавно зафіксували у Китаї. На думку деяких вчених, він може бути небезпечнішим за COVID-19. Також цей вірус виявили у Казахстані.