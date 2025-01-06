Барселона розгромила Мальорку у виїзному матчі Ла Ліги, збільшивши відрив від Реалу

В одному з найяскравіших матчів 19 туру іспанської Ла Ліги Барселона розгромила Мальорку в гостях з впевненим рахунком 5:1. Ця перемога дозволила каталонцям збільшити відрив від найближчого переслідувача – мадридського Реала до чотирьох очок. Докладніше про це та інші події в Ла Лізі читайте на нашому спортивному порталі Sport Pulse.

Із самого початку матчу Барселона захопила ініціативу та відкрила рахунок уже на 12-й хвилині. Точний удар Феррана Торреса вивів команду у лідери. Здавалося, що гості продовжать домінувати, проте Мальорка чинила гідний опір. На 43-й хвилині наприкінці першого тайму господарі поля зуміли відновити рівновагу: Ведат Муріки відправив м'яч у сітку воріт Марка-Андре тер Штегена і зрівняв рахунок – 1:1.

Після перерви «синьо-гранатові» показали всю свою міць та досвід, довівши, що нічия у цьому матчі — не їхній варіант. На 56-й хвилині Рафінья реалізував пенальті, знову виводячи свою команду вперед. Через 18 хвилин він же оформив дубль, вдало завершивши комбінацію та збільшивши перевагу Барселони до двох м'ячів. Сумарний рахунок 3:1 явно не влаштовував каталонців і вони продовжували атакувати.

Незабаром до справи підключився і Френкі де Йонг, який на 79-й хвилині відзначився влучним пострілом у кут воріт Мальорки, збільшивши різницю до трьох голів. Дельгадо, довівши рахунок до розгромного 5:1.

Цей тріумф став важливим кроком на шляху Барселони до чемпіонського титулу, адже перемога дозволила команді здобути 37 очок, зміцнивши лідерство в Ла Лізі. Слід нагадати, що Реал має в запасі дві гри, які можуть змінити картину в чемпіонаті. Але, незважаючи на це, Барселона продовжує показувати чудові результати під керівництвом тренера Хаві Ернандеса і зараз виглядає фаворитом у гонці за титул.

Головний тренер Барселони прокоментував гру, наголосивши: «Це була важлива перемога для нас. Ми показали чудовий футбол, командний дух та заслужено перемогли. Важливо не зупинятися на досягнутому та продовжувати так само успішно рухатися далі».

Щодо Мальорки, то незважаючи на розгромну поразку, команда залишається на шостому рядку турнірної таблиці з 24 очками. Для них ця гра, ймовірно, стане добрим уроком перед майбутніми зустрічами, в яких команда прагнутиме закріпитися у верхній половині таблиці.

Наступний тур Ла Ліги обіцяє бути не менш захоплюючим, адже боротьба за титул набирає вирішальної фази, і не лише Барселона, а й інші лідери чемпіонату продовжують боротися за золоті медалі.