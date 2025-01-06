Close button
Різдвяна Акція для всіх! До 65% знижки!Міжбанк від 1055 грн. на місяць
Версія Pro від 114 грн. на місяць
Купити доступ Вхід

ВМС уразили три ворожі ППО на півдні України

ВМС уразили три ворожі ППО на півдні України
Фото: Vitaly V. Кузмін

Військові моряки за добу уразили три російських ППО на півдні України. Мова про "Панцир-С1" та ЗРК "ОСА". З посиланням на Військово-Морських сил Збройних сил України, пише Наталія Кава, РБК-Україна.

Як повідомили у відомстві, Силами та засобами Військово-Морських сил Збройних сил України було знищено три системи російської протиповітряної оборони. Зокрема, 2 зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир-С1" та зенітно-ракетний комплекс "Оса".

Це відбулось за одну добу.

Три за добу. ВМС уразили ще одну систему ППО росіян на півдні України
"Військово-Морські Сили Збройних Сил України разом із підрозділами інших складових Сил оборони продовжують знищувати ворога на землі, в морі і повітрі", - заявили у ВМС.

Нагадаємо, сьогодні ВМС вже повідомляли про те, що у Херсонській області українські військові знищили два зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С1".

Новини

Популярні теми форуму

analytics