В "Укренерго" повідомили про суттєве зростання споживання електроенергії

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На початку робочого тижня споживання електроенергії в Україні зросло. Це пояснюється зниженням температури у більшості регіонів, порівняно з кінцем минулого тижня.﻿ З посиланням на пресслужбу "Укренерго", пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

"Споживання електроенергії, станом на 9:30, було на 5,6% вищим, ніж в цей же час попереднього робочого дня – у п’ятницю, 3 січня" , - йдеться в повідомленні.

За даними пресслужби, у неділю, 5 січня, добовий максимум споживання був зафіксований увечері. Він був на тому ж рівні, що й попереднього вихідного дня – у суботу, 4 січня.

Водночас, як зазначили в компанії, споживання електроенергії відповідає сезонним показникам.

"На 6 січня "Укренерго" не встановлювало графіки відключень світла в Україні. "Ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах вашого оператора системи розподілу (обленерго)" , - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в "Укренерго", зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після 13 масованих ракетно-дронових атак росіян протягом минулого року. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.