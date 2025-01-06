Солдаты КНДР выгоняют жителей Курщины из домов - InformNapalm
В поселке Махновка Курской области РФ солдаты КНДР выгоняют из домов местных жителей.Об этом рассказали в международном разведывательном сообществе InformNapalm со ссылкой на военных, которые вели наблюдение с дронов, повідомляє Новое время.
Северокорейцы, которых диктатор КНДР Ким Чен Ын отправил в Россию для участия в войне против Украины, выгоняли россиян, чтобы спрятаться в их домах, отметили аналитики.
«При этом местные пожилые люди оставались на холоде, а их дома становились укрытием для северокорейских вояк», — прокомментировали в IN.
Аналитики подчеркнули, что на кадрах именно военнослужащие Северной Кореи, а не «российские солдаты из Бурятии».
«Нам четко подтвердили, что ошибки быть не может и если бы это делали российские морпехи, которые бы попали на видео, то эти данные были бы представлены с указанием на них. Но в данном случае речь идет именно о военных КНДР», — отметили в разведывательном сообществе.
Военные, которые предоставили эти кадры, подчеркнули, что точно знают, «что это были корейцы, а не русские».
«Не только по характерным внешним признакам, но и по другим разведывательным данным. На стримах, которые мы просматривали, было хорошо видно, что это корейцы, также мы знаем, что они действовали в том районе и несли значительные потери», — процитировали в InformNapalm военных, от которых получили кадры.
Украинские защитники предположили, что таким образом северокорейские военные пытаются избежать смерти от дронов.
«Они решили прикрыться местным населением и спрятаться в их домах, а старых бабушек и дедушек выгнать на мороз», — сообщили военные Сил обороны Украины, которые сейчас в Курской области.