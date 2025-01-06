На Вінниччині прикордонники зупинили "дайверів", які планували переплисти Дністер

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У Вінницькій області ДПСУ затримала дві машини, які перевозили чоловіків у гідрокостюмах. З посиланням на прес-службу ДПСУ, повідомляє Цензор.НЕТ.

Працівники Могилів-Подільського загону на одній із доріг прикордоння затримали два автомобілі, в яких перебували організатори та четверо чоловіків із Київської та Харківської областей.

Як зазначається, чоловіки, одягнені в гідрокостюми та оснащені ластами, планували перетнути Дністер. Інструкції для здійснення нелегального перетину вони отримали через соціальні мережі.

Один із автомобілів, керований жителем Черкаської області, виконував роль розвідника, перевіряючи маршрут. Під час затримання водій намагався втекти, але прикордонники його швидко наздогнали.

На затриманих чоловіків складено протоколи за ст. 204-1 КУпАП ("Незаконний перетин або спроба незаконного перетину державного кордону"). Водіям інкримінують злочин за ст. 332 ККУ ("Незаконне переправлення осіб через державний кордон").