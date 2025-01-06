У ISW розповіли про тактичні успіхи ЗСУ у Курській області

У неділю 5 січня ЗСУ відновили наступальні операції щонайменше в трьох районах українського виступу в Курській області. Сили оборони досягли тактичних успіхів, але водночас є і просування росіян. Про це йдеться у звіті американський Інституту вивчення війни (ISW), пише Едуард Ткач, РБК-Україна.

Аналітики пишуть, що за твердженнями російських джерел, ЗСУ провели кілька механізованих атак чисельністю приблизно в роту на напрямку Бердин-Новосотницький (північний схід від Суджі). Атаки проводилися в три хвилі з використанням бронетехніки чисельністю приблизно в батальйон.

Також джерела РФ стверджують, що українські сили активізували наступальні операції в напрямку Леонідового (південний схід від Коренєва) і провели посилену механізовану атаку чисельністю у взвод біля Пушкарного (на схід від Суджі).

Геолокаційні кадри від 5 січня вказують на те, що ЗСУ просунулися в полях на південний захід і південь від Бердіна і увійшли в південну частину населеного пункту.

Крім цього, російські воєнкори опублікували оновлені карти району бойових дій під Курськом (у Курській області), які вказують, що станом на 5 січня ЗСУ також займають Черкаське Порічне, Мартинівку і Михайлівку (все на північний схід від Суджі і на південний захід від Бердина). Також вони повідомили, що українські війська нещодавно увійшли в населений пункт Новосотницький (трохи на схід від Бердіна), і просунулися в полях на захід від Ямського Степу (безпосередньо на північний захід від Бердіна) і на захід від Нової Сорочини (на північ від Суджі і на північний захід від Бердіна).

Також, за словами воєнкорів РФ, ЗСУ невеликими піхотними групами проводили наступальні операції в районі Нікопольського та Олександрівки (відповідно на схід і південний схід від Леонідового) і на північ від Руської Коноплі (на схід від Суджі) в напрямку Пушкарного. Однак росіяни не надали подробиць щодо можливих масштабних можливих українських виступів у цих районах.

Здебільшого російські воєнкори висловили стурбованість тим, що відновлення атак ЗСУ в Курській області може бути відволікаючим, і заявили, що ще зарано визначати, чи можуть ці операції в регіоні стати частиною майбутніх основних зусиль.

Водночас, успіхи є і у ворога. 5 числа війська РФ теж просунулися на південний схід від Суджі та контратакували атаки ЗСУ, що посилилися, на південний схід від Коренєвого і на північ від Суджі. Зокрема, геолокаційні кадри показують, що війська РФ просунулися в західній і південній частині Махновки (трохи на південний схід від Суджі).