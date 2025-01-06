В уряді назвали кількість українців з надвисокими пенсіями, яким обмежать виплати

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Під дію обмеження розміру спеціальних пенсій у 2025 році попаде 17,6 тисяч українців. Кабінет міністрів встановив коефіцієнти для сум понад 23 610 гривень.﻿ Про це йдеться у повідомленні Мінсоцполітики, пише Олександр Білоус, РБК-Україна.

Як зазначили в пресслужбі, обмеження не будуть застосовуватися до пенсій людей, які сьогодні воюють на фронті або брали участь у захисті Батьківщини від агресії РФ, починаючи з 2014 року.

Відповідно до постанови, до пенсій, які перевищують 10 прожиткових мінімумів (зокрема, розмір яких визначено за рішеннями судів), застосовуватимуться понижувальні коефіцієнти:

до частини пенсії, що перевищує 10 прожиткових мінімумів (23 610 гривень) та не перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 гривень), буде застосовуватись коефіцієнт 0,5;

до частини пенсії, що перевищує 11 прожиткових мінімумів (25 971 гривень) та не перевищує 13 прожиткових мінімумів (30 693 гривень) - 0,4

до частини пенсії, що перевищує 13 прожиткових мінімумів (30 693 гривень) та не перевищує 17 прожиткових мінімумів (40 137 гривень) - 0,3

до частини пенсії, що перевищує 17 прожиткових мінімумів (40 137 гривень), та не перевищує 21 прожитковий мінімум (49 581 гривень) - 0,2

до частини пенсії, що перевищує 21 прожитковий мінімум (49 581 гривень) - 0,1.

Рішення уряду

Нагадаємо, Кабінет міністрів встановив на 2025 рік коефіцієнти для розміру пенсій понад 10 мінімальних пенсій (23 610 гривень) українців, які отримують пенсії за спеціальними законами.

Відповідна норма про встановлення коефіцієнтів для пенсіонерів міститься у статті 46 закону про державний бюджет на 2025 рік, за якою уряд повинен встановити їх розмір.

За даними Мінсоцполітики, станом на листопад 2024 року кількість людей, яким призначена пенсія понад 23 610 гривень, становить 24,6 тисяч. Щомісяця на їх виплату йде 9,9 млрд гривень, при тому що загалом на пенсійні виплати витрачають трохи більше 60 млрд гривень.