Німецький концерн поставить Україні ще 180 тисяч снарядів до установок Gepard
Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Про це йдеться у повідомленні концерну від 6 січня, повідомляє Європейська правда.
Нове замовлення включає 180 тисяч боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року.
Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.
Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони будуть вироблятися на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі. Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.
До сьогодні Федеративна Республіка Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard, які були списані Бундесвером. Там вони довели свою цінність в протиповітряній обороні протягом понад двох років.