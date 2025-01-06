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Німецький концерн поставить Україні ще 180 тисяч снарядів до установок Gepard

Німецький концерн поставить Україні ще 180 тисяч снарядів до установок Gepard
Фото: Rainer Lippert

Міністерство оборони України замовило у німецького збройового концерну Rheinmetall додаткові 35-мм боєприпаси для зенітної установки Gepard. Про це йдеться у повідомленні концерну від 6 січня, повідомляє Європейська правда.

Нове замовлення включає 180 тисяч боєприпасів HEI-T (осколково-фугасні з трасуючим зарядом) і було заброньоване у грудні 2024 року.

Замовлення фінансується Німеччиною. Його вартість традиційно не називають, вказуючи, що йдеться про двозначне число в мільйонах євро.

Замовлені боєприпаси можуть бути використані для ефективної боротьби з різними повітряними цілями, такими як безпілотники. Вони будуть вироблятися на заводі Rheinmetall в Унтерлюсі. Через підвищений попит на 35-міліметрові боєприпаси виробнича лінія на цьому підприємстві була реконструйована за значні кошти і в дуже стислі терміни навесні 2023 року.

До сьогодні Федеративна Республіка Німеччина передала Україні загалом 55 зенітних установок Gepard, які були списані Бундесвером. Там вони довели свою цінність в протиповітряній обороні протягом понад двох років.

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