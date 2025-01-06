Гетьманцев зазначив скорочення іноземних інвестицій в Україну

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За 11 місяців 2024 року прямі іноземні інвестиції в Україну скоротилися на 14% у річному вимірі. Про це, посилаючись на дані НБУ, заявив голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетьманцев, повідомляє Новое время.

Левову частку прямих іноземних інвестицій (75% у 2023 році, 64% за 11 місяців 2024 року) складає реінвестований прибуток. Про це у Telrgram, посилаючись на дані НБУ, написав голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

Загалом, з січня по кінець листопаду 2024 року платіжний баланс України зведено із дефіцитом $3,1 млрд, проти профіциту в $8,4 млрд за аналогічний період 2023-го.

Він додав, що з врахуванням грудневих рекордних надходжень зовнішнього офіційного фінансування від партнерів (+$9,2 млрд) та таких же рекордних інтервенцій НБУ на підтримку курсу (-$5,3 млрд), а також тенденцій у зовнішній торгівлі, за підсумками 2024 року сальдо платіжного балансу буде близьким до нуля.

«Це можна вважати хорошими результатом як для повномасштабної війни та є однією з ознак макрофінансової стійкості» , — резюмував Гетманцев.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не отримала половину коштів, виділених США з початку повномасштабної війни.