Президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ відклала візит до Грузії

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У понеділок, 6 січня, президентка Парламентської асамблеї ОБСЄ Піа Каума відклала візит до Грузії, який був запланований на 8-10 січня.﻿ Про це вона написала у X (Twitter), повідомляє Європейська правда.

Як заявила Каума, вона вирішила відкласти візит до Грузії до того часу, коли "залучення ОБСЄ буде найбільш ефективним".

"Ми, як і раніше, готові вислухати всі голоси і запропонувати допомогу у виконанні рекомендацій ОБСЄ/БДІПЛ" , – акцентувала вона.

Своєю чергою президентка Грузії Саломе Зурабішвілі привітала це рішення.

"Грузинський народ вдячний вам за те, що ви берете до уваги занепокоєння і надії грузинської демократії. Ми потребуємо ОБСЄ більше, ніж будь-коли! І нові вибори!" , – заявила вона.

Зауважимо, напередодні, 5 січня, три опозиційні грузинські коаліції – "Сильна Грузія", "За зміни" та "Єдність – Національний рух" – закликали президентку Парламентської Асамблеї ОБСЄ відкласти візит до Грузії у зв'язку із ситуацією в країні.

У своїй заяві опозиція акцентувала, що візит Кауми грузинська влада використає для своєї легітимації, "що ще більше ускладнює становище демократичних сил і громадянського суспільства".

Нагадаємо, раніше опозиція Грузії звинувачувала "Грузинську мрію" у використанні візиту генерального секретаря Ради Європи Алена Берсе у пропагандистських цілях.

Як відомо, у Грузії з кінця жовтня триває політична криза після парламентських виборів, результати яких опозиційні сили не визнали, а також через інавгурацію "президента" Михеїла Кавелашвілі і фактичну відмову чинної влади від євроінтеграції.