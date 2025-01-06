У грудні українці накопичили 436 млн грн за програмою Національного кешбеку – Мінекономіки

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За грудень 2024 року українці накопичили 436 млн грн за програмою «Національний кешбек», що на 180 млн грн більше, ніж у листопаді. Про це йдеться у повідомленні міністерства економіки України, повідомляє Укрінформ.

"Програма "Національний кешбек" демонструє стабільну динаміку зростання. У грудні українці накопичили 436 мільйонів гривень кешбеку, що майже на 50 мільйонів більше, ніж держава виплатила кешбеку за попередні три місяці разом узяті" , – зазначила перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Зауважується, що наразі активними користувачами програми є 4,5 млн громадян, які вже активували картки для майбутніх виплат кешбеку в застосунку "Дія".

Найактивнішими учасниками програми залишаються молоді люди віком до 45 років – 57,4% від усіх користувачів. Частка учасників середнього віку (45-60 років) становить 22,4%, старшого (60+) – 20,2%. Серед користувачів 62,3% – жінки, 37,7% – чоловіки.

Також зросла кількість виробників, що долучилися до програми - 1665, а кешбек доступний на 360 тисяч товарів українського виробництва.