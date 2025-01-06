Президент Азербайджану про катастрофу літака: Провина лежить на представниках РФ
Провина за авіакатастрофу пасажирського літака Embraer 190 лежить на російських представниках. Баку вимагає справедливості й покарання винних. Про це заявив президент Азербайджану Ільхам Алієв, якого цитує Vesti.az, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.
"Можу з упевненістю сказати, що вина за те, що азербайджанські громадяни загинули в цій катастрофі, лежить на представниках Російської Федерації. І ми вимагаємо справедливості, ми вимагаємо покарання винних, ми вимагаємо повної прозорості та людської поведінки", - заявив Алієв.
Президент Азербайджану додав, що наразі продовжується розшифровка чорних скриньок й вже, можливо, найближчим часом стануть відомі попередні результати.
"І це (розшифровка чорних скриньок, - ред.), природно, буде важливим моментом у справі повного розслідування цієї трагедії і покарання винних у ній", - відзначив він.
Авіакатастрофа в Казахстані
25 грудня в аеропорту казахського міста Актау розбився літак Embraer 190, внаслідок чого загинули 38 людей. Відомо, що літак тричі намагався сісти у Грозному, Чечня, але не зміг цього зробити. Після цього він направився до Казахстану.
Після авіакатастрофи російська сторона озвучувала низку версій: зіткнення з птахами, щільний туман, вибух кисневого балона на борту. За словами Алієва, літак отримав пошкодження внаслідок обстрілу з землі.