ЗСУ пройшли 2,7 км за перший день нового наступу на Курщині - аналітики

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Українські війська, ймовірно, пройшли з боями 2,7 км за перший день нового наступу в Курській області країни-агресора РФ. Про це інформує OSINT-аналітик із псевдонімом Def Mon, повідомляє Новое время.

Def Mon у своїй публікації послався на геолоковані кадри, оприлюднені російськими пропагандистами з РИА Новости. В опублікованому ними ролику стверджувалося, що армія країни-агресора РФ «відбивала атаки ЗСУ в Курській області».



x.com/DefMon3

На кадрах можна побачити бойові дії на схід від хутора Бердін та на заході селища Новосотницьке — ці населені пункти розташовані поряд.

x.com/DefMon3

x.com/DefMon3

Карта, опублікована у зведенні Інституту вивчення війни (ISW) за 5 січня, також свідчить про те, що українські військовослужбовці просунулися у південній частині Бердіна та дійшли до дороги, яка з'єднує його з Новосотницьким.

Def Mon зазначив, що поки невідомо, чи вдалося бійцям ЗСУ закріпитися на нових позиціях у Курській області.

5 січня з’явилася інформація про початок нового наступу українських сил в окремих районах Курської області.

Пізніше факт наступу опосередковано підтвердив глава Офісу президента України Андрій Єрмак і прямо підтвердив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко.

Як підтвердили аналітики Інституту вивчення війни (ISW), українські війська справді відновили наступальні дії в Курській області РФ щонайменше на трьох ділянках і досягли тактичних просувань