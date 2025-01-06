Міноборони РФ заявило про захоплення Курахового: у ЗСУ повідомляють про бої в місті

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Російське Міністерство оборони вранці 6 січня заявило про захоплення Курахового на Донеччині, натомість Оперативно-стратегічне угруповання військ "Хортиця" повідомляло про бої в місті, повідомляє Радіо Свобода.

"На Курахівському напрямку противник проводить штурмові дії в міській забудові Курахового, в напрямку Петропавлівки та Дачного. Тривають заходи з виявлення та знищення штурмових груп противника, що намагаються інфільтруватися в наші бойові порядки" , – зазначили в ОСУВ у понеділок.

Генеральний штаб Збройних сил України не коментував заяву російської сторони.

У ранковому зведенні Генштабу йшлося про 27 бойових зіткнень на Курахівському напрямку у районах Слов’янки, Петропавлівки, Курахового та Дачного.

За даними проєкту Deep State, станом на 5 січня Курахове було майже повністю захоплене, під контролем ЗСУ залишалась територія на околиці міста.

26 грудня в звіті американського Інституту вивчення війни вже повідомлялося про ймовірне захоплення Курахового. Згодом у ЗСУ це спростували.

Російські війська активізували наступальні операції з метою захоплення Курахового в середині жовтня 2024 року.

За повідомленнями ISW, російські військові зосередили приблизно від 35 000 до 36 000 військовослужбовців у напрямку Курахового в останні місяці. Протягом останніх двох місяців російські війська також провели велику кількість бронетанкових атак у Кураховому та поблизу нього і, ймовірно, зазнали значних втрат бронетехніки під час спроб захопити населений пункт.

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