Сховища газу в Європі виснажуються найшвидшими темпами за сім років – ЗМІ

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Європа витрачає газові резерви швидше, ніж будь-коли за останні сім років, оскільки холодна погода збільшує потребу в опаленні. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Економічна правда.

Заповненість великих підземних сховищ регіону — які слугують буфером проти обмеження поставок — становить трохи більше 70% порівняно з приблизно 86% рік тому. Хоча наразі ризик негайного дефіциту відсутній, швидке виснаження резервів може ускладнити накопичення запасів перед наступним опалювальним сезоном і вплинути на короткострокові ціни.

За даними Gas Infrastructure Europe, підготовленими Bloomberg, рівень заповненості сховищ впав на 25 процентних пунктів від піку — це найбільше падіння з 2018 року.

Холодна погода охопила більшу частину північно-західної Європи, що може спричинити подальше зниження запасів у найближчі дні через зростання використання газу для опалення.

Континент також стає дедалі вразливішим до ринкової волатильності, оскільки покладається на глобальний зріджений природний газ (ЗПГ) для компенсації дефіциту, що виник через припинення російських поставок трубопроводами через Україну.

Незаплановані перебої в роботі основних постачальників можуть вплинути на крихкий баланс регіону та спричинити коливання цін. У Норвегії завод Hammerfest LNG призупинив роботу до 9 січня через несправність компресора.

Минулого тижня ціни зросли на 4% і наблизилися до 14-місячного максимуму, оскільки ринок стикається зі скороченням запасів і обмеженням поставок.

Ф’ючерси на газ у Нідерландах, які є еталоном для Європи, у понеділок дещо знизилися — на 1,2%, до €49,05 за мегават-годину станом на 8:49 ранку в Амстердамі.