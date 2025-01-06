До Білорусі за ніч залетіли мінімум вісім ворожих БПЛА - Гаюн

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У ніч із 5 на 6 січня було зафіксовано щонайменше вісім заходів російських дронів-камікадзе типу «Shahed» у Білорусь з України.﻿ З посиланням на дані моніторингового проєкту «Бєларускі Гаюн», повідомляє Укрінформ.

Дрони заходили в Поліський заповідник, рухалися курсом на Комарин, Лоєв і Асаревичі, що в Білорусі.

Перша група з двох «Шахедів» рухалася з півночі Чернігівської області курсом на Білорусь близько 23:50 за місцевим часом у неділю, подальші заходи відбувалися у проміжок часу з 00:49 до 04:20 у понеділок.