Мазут із затонулих танкерів РФ досяг Феодосії, Алушти та Судака - ЦПД

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Мазут із затонулих у Чорному морі російських танкерів «Волгонефть" уже досяг північно-східного узбережжя тимчасово окупованого Криму - Феодосії, Алушти та Судака.﻿ Про це йдеться у повідомленні ЦПД, повідомляє Укрінформ.

"На супутникових знімках видно, що масляна пляма дійшла до Феодосії, Алушти та Судака. Також забруднені пляжі Севастополя. Реальна картина наслідків краху російських танкерів насправді набагато страшніша. Мазут у холодній воді здебільшого затонув, однак його буде знову і знову виносити на поверхню води під час шторму чи у разі потепління" , - йдеться у повідомленні.

У Центрі зауважили, що окупаційна влада продовжує вдавати, ніби ситуація під контролем, тим самим лише поглиблюючи проблему.

Як повідомлялось, 15 грудня в Керченській протоці затонули російські нафтові танкери "Волгонефть-212" та "Волгонефть-239". Унаслідок цього в Чорне море вилилося понад 4000 тонн мазуту.