Окупанти облаштували військовий полігон у захопленому Лисичанську

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В окупованому Лисичанську на Луганщині росіяни облаштували військовий полігон біля житлового масиву.﻿ Про це заявили у Луганській ОДА, повідомляє Цензор.НЕТ.

"В одному з промислових районів Лисичанська, поблизу старої шахти, окупанти облаштували військовий полігон. Наближеність до житлового масиву їх не бентежить. Навпаки, в разі влучання по території об’єкта російські пропагандисти намагатимуться зняти провокативний сюжет. Їм байдуже на життя власних бійців, а тим більше – місцевих цивільних" , - йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що жителі так званої "ЛНР" обурені черговим посиленням пропускного режиму на кордоні з РФ, який обіцяли скасувати ще восени 2022 року.

"Однак із того часу все тільки гіршає – ретельні перевірки документів, огляд речей, допити щодо родичів, мети і маршруту поїздки. Іще один такий випадок стався на ділянці кордону на Марківщині. Окупована Луганщина залишається для росіян "зоною відчуження"" , - йдеться в повідомленні.

Ситуація на Луганщині

Як зазначив начальник ОВА Артем Лисогор, учора противник атакував, маючи підтримку штурмової авіації. Намагався просунутися поблизу Твердохлібового, Надії та в Білогорівці. 15 разів бив з артилерії різних типів. По укріпленнях українських оборонців на території Луганщини загарбники спрямували 132 безпілотники.