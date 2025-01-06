США послаблять обмеження на постачання гуманітарної допомоги у Сирію – WSJ

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Адміністрація президента США Джо Байдена планує оголосити у понеділок про послаблення обмежень на поставки гуманітарної допомоги Сирії. Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, повідомляє Європейська правда.

У матеріалі йдеться, що це дасть змогу прискорити доставку основних вантажів без скасування санкцій, які блокують іншу допомогу новому уряду в Дамаску.

Це рішення підкреслює, що Білий дім побоюється скасовувати широкі санкції щодо Сирії доти, доки не проясниться напрямок дій її нових лідерів, очолюваних групою "Хаят Тахрір аш-Шам", яку США зараховують до терористичних організацій.

Співрозмовники видання розповіли, що крок щодо послаблення обмежень уповноважує Міністерство фінансів надавати винятки групам допомоги та компаніям, що надають основні послуги, такі як водопостачання, електроенергія та інші гуманітарні поставки.

Постачальників гуманітарної допомоги звільнять від необхідності отримувати особливий дозвіл уряду США на передачу вантажу. Однак для цього буде необхідно заручитися зобов'язанням використовувати поставки тільки за призначенням.

Обмеження знімаються терміном на пів року.

Водночас чинна адміністрація не поспішає знімати санкції проти Сирії і визнавати очолюваний повстанцями уряд. Тож, швидше за все, рішення щодо цього ухвалюватиме нова адміністрація на чолі з Дональдом Трампом.